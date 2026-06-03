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Une mort au paradis

Keith McCafferty

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Au coeur du Montana, la majestueuse Smith River coule entre des falaises immaculées - un paradis menacé par un projet minier. Quand d'étranges épouvantails apparaissent sur les rives et qu'un corps est découvert suspendu parmi eux, le mystère se mue en drame. L'enquêteur Harold Little Feather et le détective amateur Sean Stranahan plongent dans un tourbillon de secrets politiques, de rancunes personnelles et d'écologie militante. Quant à la shérif Martha Ettinger, l'éternel amour contrarié de Sean, elle doit le retrouver au lieu-dit Table Rock, où un rendez-vous avec le danger semble imminent. La septième enquête de la série off re une fois de plus une aventure haute en couleur, superbement racontée par l'un des meilleurs connaisseurs de l'Ouest américain.

Par Keith McCafferty
Chez Gallmeister

|

Auteur

Keith McCafferty

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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Une mort au paradis

Keith McCafferty

Paru le 03/06/2026

464 pages

Gallmeister

25,90 €

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Scannez le code barre 9782351784082
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