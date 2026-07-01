Deux ados, une chienne, et un lien plus fort que la peur. Sven est épileptique. Pour l'aider, il a adopté une chienne merveilleuse du nom d'Alaska. Or Alaska appartenait avant à Parker. Les deux adolescents se haïssent, et Sven n'a aucune idée du lien qui unit Parker et Alaska. Chaque nuit, Parker se faufile dans la chambre de Sven, afin de passer du temps avec Alaska. Alors qu'une amitié finit peu à peu à naître entre les adolescents, tout s'arrête net. Sans le savoir, Sven et Parker ont besoin l'un de l'autre. Mais parviendront-ils à surmonter leurs différents et s'entraider l'un de l'autre ? Un roman bouleversant sur l'amitié et la reconstruction Anna Woltz donne ici voix à deux ados que tout oppose, mais que la vie va réunir grâce à une chienne exceptionnelle, Alaska. Une écriture simple et vibrante, qui touche au coeur et fait grandir. Une histoire forte sur la différence et la confiance En croisant les voix de Sven et Parker, ce roman choral explore la naissance d'une amitié improbable. Handicap, traumatisme, peur du regard des autres : Alaska aborde avec finesse des thématiques universelles, tout en restant profondément humain. Un texte sensible et juste, désormais disponible en poche dans la collection "Les Essentiels". Alaska est roman coup de coeur sur la naissance de l'amitié, sur la confiance (en soi et aux autres), sur la différence, sur le handicap... Avec de l'émotion, de l'action et beaucoup d'amitié. Page des libraires