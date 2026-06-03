La fille de la mer de Cortez

Sur une île de la mer de Cortez, au Mexique, la jeune Paloma a hérité de son père, pêcheur disparu dans une tempête, une compréhension profonde et intuitive de l'océan. Solitaire et anticonformiste, elle s'évade dès qu'elle le peut à bord de son petit esquif, savourant un sentiment de liberté rare et précieux. Elle jette l'ancre dans un endroit, connu d'elle seule, où prospère une fascinante biodiversité. Lors d'une de ses plongées, Paloma fait une rencontre extraordinaire : une raie géante blessée, qu'elle s'attache à soigner. Une relation unique se tisse alors entre elles, mais Paloma comprend vite qu'elle doit à tout prix cacher l'existence de cette créature exceptionnelle. Un récit dans lequel se dessine la fragilité des relations entre l'être humain et la vie marine, et qui rappelle que l'ignorance peut être bien plus dangereuse que les colères de l'océan.