Amari et le Bureau des affaires surnaturelles

Découvrez l'extraordinaire Bureau du Surnaturel Amari, 12 ans, reçoit une mystérieuse mallette et une convocation pour intégrer le Bureau des affaires surnaturelles. Elle y voit la clé pour retrouver son frère Quinton, disparu depuis six mois. Mais une fois entrée dans ce monde magique, tout devient plus compliqué : Amari découvre qu'elle est une magicienne... et que ce don est interdit. Magie, secrets et rivalités Entre épreuves initiatiques, copains méfiants et ennemis tapis dans l'ombre, Amari doit redoubler de courage pour faire ses preuves. Loin des clichés, cette série renouvelle la littérature fantastique avec un univers aussi drôle qu'inventif, entre ascenseurs parlants, gadgets surprenants et dragons-garous. Une héroïne qui bouscule les règles Premier tome d'une série à succès, Amari explore la différence, la persévérance et la puissance de croire en soi. Une lecture captivante dès 9 ans, pour celles et ceux qui aiment quand la magie dérange l'ordre établi.