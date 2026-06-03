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#Album jeunesse

Matcha et compagnie

Cécile Elma Roger, Marjorie Béal

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Avec Matcha, l'aventure est toujours au bout du chemin ! Matcha est un petit chien de bonne nature, toujours accompagné de Sencha et de Bouilloire, le bus dans lequel les deux amis se déplacent. A la fois craintif et curieux, Matcha boit du thé au lait et fait du yoga quand il est stressé. Dans ce premier tome, les trois compagnons vont découvrir ensemble les joies du camping et du jardinage, émaillées de quelques rencontres et autres aventures qui vont construire leur amitié et leur faire partager petites et grandes colères, peurs et questionnements sur le monde et la vie.

Par Cécile Elma Roger, Marjorie Béal
Chez Glénat

|

Auteur

Cécile Elma Roger, Marjorie Béal

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Matcha et compagnie

Cécile Elma Roger, Marjorie Béal

Paru le 03/06/2026

48 pages

Glénat

13,50 €

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Scannez le code barre 9782344075036
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