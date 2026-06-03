Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les Pauvres Gens

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Makar Dévouchkine et Varenka Dobrossiolova s'écrivent assidûment. Lui est un petit fonctionnaire, elle est sa voisine d'en face, une jeune fille dans le besoin. Au fil de leur correspondance, composée avec simplicité et spontanéité, se dessine l'affection sincère qui les lie, et qui fera le malheur de l'un d'eux. Premier roman de Dostoïevski qui lui valut une notoriété immédiate, Les Pauvres Gens, loin d'être un texte qu'on pourrait qualifier de jeunesse, annonce nombre de monstres de la mauvaise foi à venir dans une oeuvre magistrale.

Par Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature russe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Pauvres Gens par Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Commenter ce livre

 

Les Pauvres Gens

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski trad. André Markowicz

Paru le 03/06/2026

272 pages

Actes Sud Editions

8,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330221478
9782330221478
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.