Dance with the enemy

Ils se livrent à une guerre insensée, la danse va les faire fusionner... Alors que Taylor tente de surmonter deux deuils très douloureux, elle s'accroche à son unique rêve : devenir danseuse. La danse, c'est tout pour elle. C'est à la fois sa passion et son oxygène, et elle sait qu'elle est faite pour ça. Alors quand sa chorégraphe offre à toute sa classe une chance d'intégrer une célèbre école de danse, la Dance Academy, elle est prête à tout pour réussir. Tout... même danser avec son pire ennemi, Rade, avec qui on l'a mise en duo pour le concours. Rade, ce voisin qu'elle déteste au plus haut point et avec qui la tension est palpable depuis leur première rencontre. Imprévisible, provocateur et arrogant, le grand brun aux yeux perçants représente tout ce que Taylor ne supporte pas. Pourtant, elle est bien obligée de coopérer avec lui si elle veut remporter la compétition ! Sous peine de se brûler les ailes au contact de ce rival, aussi intouchable qu'attirant... Niveau d'intensité : 2/4 "Un peu de suspense, une histoire de vie, de deuils, d'amitié, de tolérance, de résilience ! " Maëlla A propos de l'autrice Amoureuse de l'amour, Paloma Garcia lit des romances depuis son adolescence et en écrit depuis aussi longtemps. Grande rêveuse, elle aime s'inspirer de tout ce qui l'entoure pour le retranscrire dans ses livres. Elle adore voyager, rire et se perdre dans son imagination.