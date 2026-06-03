Un homme meilleur

Des inondations sans précédent frappent la province des Cantons-de-l'Est. Alors que les eaux montent et que l'inspecteur-chef Armand Gamache doit faire face à une situation de crise qui déborde de tous les côtés au sein de la Sûreté du Québec, une jeune femme est portée disparue. Dans ce climat d'apocalypse, il faut suspendre les recherches, mais le père de Vivienne Godin, qui a lancé l'alerte, est aux abois. Pensant à sa propre fille, du même âge que la disparue, Gamache compatit et décide de tout faire pour la retrouver malgré les conditions extrêmes et les impasses. Dans cette nouvelle enquête de Gamache, l'inspecteur tente tant bien que mal de contenir le chaos grandissant dans le ciel chargé de Three Pines comme sur la terre ferme.