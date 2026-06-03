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Un homme meilleur

Louise Penny

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Des inondations sans précédent frappent la province des Cantons-de-l'Est. Alors que les eaux montent et que l'inspecteur-chef Armand Gamache doit faire face à une situation de crise qui déborde de tous les côtés au sein de la Sûreté du Québec, une jeune femme est portée disparue. Dans ce climat d'apocalypse, il faut suspendre les recherches, mais le père de Vivienne Godin, qui a lancé l'alerte, est aux abois. Pensant à sa propre fille, du même âge que la disparue, Gamache compatit et décide de tout faire pour la retrouver malgré les conditions extrêmes et les impasses. Dans cette nouvelle enquête de Gamache, l'inspecteur tente tant bien que mal de contenir le chaos grandissant dans le ciel chargé de Three Pines comme sur la terre ferme.

Par Louise Penny
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Louise Penny

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

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Un homme meilleur

Louise Penny trad. Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Paru le 03/06/2026

480 pages

Actes Sud Editions

24,00 €

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Scannez le code barre 9782330218362
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