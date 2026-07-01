Tourne et roule La ferme

Bienvenue à la ferme ! Dans ce livre, tu apprendras un tas de choses sur les engins de la ferme. Six pièces de jeu en forme de véhicules sont incluses ! Et tu pourras même les faire rouler ... Derrière les volets de la première page, tu trouveras 6 véhicules et une pièce de base. Place le véhicule de ton choix dans la pièce de base, mets-le sur la position de départ et tourne la roue. Et c'est parti ! Quand tu as fini de jouer, tu peux remettre les pièces à leur place pour les ranger.