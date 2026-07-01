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#Album jeunesse

Tourne et roule La ferme

Amanda Enright, Xxx

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Bienvenue à la ferme ! Dans ce livre, tu apprendras un tas de choses sur les engins de la ferme. Six pièces de jeu en forme de véhicules sont incluses ! Et tu pourras même les faire rouler ... Derrière les volets de la première page, tu trouveras 6 véhicules et une pièce de base. Place le véhicule de ton choix dans la pièce de base, mets-le sur la position de départ et tourne la roue. Et c'est parti ! Quand tu as fini de jouer, tu peux remettre les pièces à leur place pour les ranger.

Par Amanda Enright, Xxx
Chez Ballon

|

Auteur

Amanda Enright, Xxx

Editeur

Ballon

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Tourne et roule La ferme

Amanda Enright, Xxx

Paru le 01/07/2026

16 pages

Ballon

14,99 €

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Scannez le code barre 9789403244204
9789403244204
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