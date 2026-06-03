Le chapeau vert

Hambourg, 1886. Lily Karsten est la fille d'un riche armateur. Distraite et insouciante, elle se rêve écrivaine. Mais son avenir est déjà tout tracé : elle épousera l'aristocrate Henry von Cappeln et se consacrera à l'éducation de leurs enfants, comme le veut la société. Sa rencontre avec Jo Bolten lui laisse entrevoir d'autres possibilités. Aux côtés du jeune ouvrier, elle découvre la dure réalité des quartiers pauvres de Hambourg et prend conscience des inégalités et des injustices sociales. En décidant d'aider une veuve et ses enfants, Lily se rapproche de plus en plus de Jo. Mais leur relation a-t-elle un avenir alors qu'ils viennent de deux mondes si opposés ?