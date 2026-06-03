Les notes invisibles

Treize années et beaucoup d'autres choses séparent Valentine de son frère, Antoine. Jusqu'à ce que l'enterrement de leur père les réunisse brutalement, à Loisel, village perché sur les falaises normandes. Pendant les obsèques, une inconnue leur remet une lettre. Quelques mots qui résonnent avec la force d'une énigme. Antoine s'en détourne et retourne à sa vie rangée, auprès de sa femme et de ses enfants. Mais Valentine est troublée ; dans ces lignes, elle ne reconnaît rien de son père ni des rires de son enfance. Parce que le secret pèse plus lourd que la vérité, Valentine décide de lever le voile sur le passé de ses parents. De leur amour sublime à leur jeunesse éclatante face à la mer, elle dessine peu à peu les contours de leur histoire. Et de la sienne.