Les points de pression pour la future maman et son bébé

Qu'est-ce qu'un point de pression, et comment le stimuler ? Comment favoriser l'ovulation, accompagner une FIV, soulager les maux de la grossesse et se préparer sereinement à l'accouchement ? Dans ce guide clair et accessible, le Dr Nadia Volf met l'acupression au service de la future maman, de son désir d'enfant à la grossesse, jusqu'aux premiers mois de la maternité. Elle propose une méthode simple et scientifiquement validée, accompagnée de nombreuses illustrations, pour stimuler les points d'acupression en toute sécurité. Tétée, sommeil, poussées dentaires et coliques : vous trouverez également de précieux conseils pour traverser en confiance les premières étapes de la vie du nouveau-né.