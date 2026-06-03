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Les points de pression pour la future maman et son bébé

Nadia Volf

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Qu'est-ce qu'un point de pression, et comment le stimuler ? Comment favoriser l'ovulation, accompagner une FIV, soulager les maux de la grossesse et se préparer sereinement à l'accouchement ? Dans ce guide clair et accessible, le Dr Nadia Volf met l'acupression au service de la future maman, de son désir d'enfant à la grossesse, jusqu'aux premiers mois de la maternité. Elle propose une méthode simple et scientifiquement validée, accompagnée de nombreuses illustrations, pour stimuler les points d'acupression en toute sécurité. Tétée, sommeil, poussées dentaires et coliques : vous trouverez également de précieux conseils pour traverser en confiance les premières étapes de la vie du nouveau-né.

Par Nadia Volf
Chez J'ai lu

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Auteur

Nadia Volf

Editeur

J'ai lu

Genre

Garder la forme

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Les points de pression pour la future maman et son bébé

Nadia Volf

Paru le 03/06/2026

384 pages

J'ai lu

9,80 €

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