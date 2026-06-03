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#Bande dessinée jeunesse

Détour

Guido Sgardoli

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Mattia, sa petite soeur Clarissa et leur mère Maya s'apprêtent à passer un séjour de rêve dans les Dolomites, quand une soudaine tempête les contraint à faire un détour. Ils se réfugient alors dans un étrange village abandonné, où d'autres égarés attendent eux aussi l'accalmie pour repartir. Le problème ? Impossible de quitter les lieux. Chaque chemin qu'ils empruntent les ramène inévitablement à leur point de départ. Plus inquiétant encore, les voyageurs sont peu à peu témoins de phénomènes naturels inexpliqués. Et si ce n'était que le début ? De la réalité au cauchemar, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt, qu'un détour. Une démonstration du pire et du meilleur de la nature humaine au coeur d'un huis clos. Une pépite italienne qui n'est pas sans rappeler des ambiances cinématographiques devenues cultes comme celles de Under the Dome, Lost, Stranger Things ou Dark.

Par Guido Sgardoli
Chez Editions Didier

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Auteur

Guido Sgardoli

Editeur

Editions Didier

Genre

Romans, témoignages & Co

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Détour

Guido Sgardoli trad. Nathalie Nédélec-Courtès

Paru le 03/06/2026

448 pages

Editions Didier

18,50 €

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