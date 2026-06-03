Frères de guidon

En 2023, l'écrivain-voyageur Florian Coupé et ses deux amis, Antonin et Pierre, décident de relier Paris à la Corée du Sud à vélo. Dans un monde à peine sorti de la covid et en proie à de nombreuses turbulences géopolitiques, ils prennent la "route du nord" en traversant le Caucase, les steppes, joyaux et montagnes d'Asie centrale et de Mongolie. Objectif : rejoindre le jamboree, le grand rendez-vous du mouvement scout réunissant 50 000 jeunes du monde entier tous les quatre ans. Ensemble, ils comptent bien prouver que l'aventure vaut le coup d'être vécue et inciter la jeunesse à "sortir des sentiers battus" . Durant sept mois, le trio avale 15 606 km contre le vent, la pluie, la neige, déjouant les frontières fermées, les tempêtes, mais aussi les blessures, quand il ne ferraille pas contre les chausse-trappes administratifs des pays traversés. Cette aventure est ainsi une incroyable expérience humaine faite d'entraide, de courage et surtout une ode à une vie libre et joyeuse, mariant poésie et action. Ingénieur, officier de réserve chez les Chasseurs Alpins et écrivain-voyageur, Florian Coupé a signé un premier récit remarqué Un art de parcourir le monde (Alisio, 2020 ; Points 2021 et 2024) couronné par le prix du Témoignage d'Aventure de la Société des Explorateurs Français.