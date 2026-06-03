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Vacances en famille

Shalini Boland

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Beth vit avec sa famille dans un charmant cottage dans le Dorset, en Angleterre. Elle a mis de côté sa carrière de cheffe pour se consacrer à ses deux jeunes garçons et à son mari, Niall, écrivain à succès. Quand il suggère de partir en vacances en Italie, Beth ne peut contenir son enthousiasme et accepte, avec un peu d'appréhension, de faire un échange de maisons. Au moment où elle pénètre dans la luxueuse villa sur la côte amalfitaine, ses craintes s'envolent. Ses enfants et son mari profitent de la piscine, elle se régale de risotto et de limoncello, tout est parfait. Mais, en explorant le vestiaire d'Amber, la maîtresse de maison, elle tombe sur une vieille photo d'un homme bronzé et souriant. Cet homme, c'est Niall. Leur venue dans ce lieu paradisiaque est-elle le fruit du hasard ? Son mari ne lui cacherait-il pas quelque chose ? Amber est-elle simplement une fan de ses romans ? Une fois que le doute s'immisce, tous les scénarios sont possibles... Ce page-turner absolument addictif m'a tenue en haleine jusqu'au dénouement final, qui m'a donné des frissons. J'ai adoré ! @Rubie Reads. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Etienne Gomez.

Par Shalini Boland
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Shalini Boland

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Vacances en famille

Shalini Boland

Paru le 03/06/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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