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Rashi

Elie Wiesel

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Troyes est un des coeurs historiques de la pensée française. C'est là que, en 1040, est né Rashi, rabbin, fondateur de l'école rabbinique de Troyes, illustre commentateur de la Bible et du Talmud. En parcourant les rues de sa ville tout en examinant les commentaires que Rashi a laissés dans la Torah, Elie Wiesel esquisse le portrait de cet homme, séparé de nous par un millénaire, mais dont la pensée fut le premier secours de Wiesel lorsqu'il étudiait la Bible dans sa communauté hassidique en Roumanie, avant la guerre. Elle l'a accompagné lors de sa déportation à Auschwitz et Buchenwald, après l'extermination de ses parents et de sa soeur, et Wiesel en est resté étroitement proche après son exil aux Etats-Unis. Wiesel alterne impressions, commentaires et déductions. Il rapporte les légendes (dès sa naissance, Rashi aurait brillé d'une lumière bienfaisante, plus rare que celle d'une pierre précieuse), interprète ses silences (pourquoi parle-t-il si peu de sa vie, de son épouse, de ses filles ? ) et mêle à ce portrait ses propres souvenirs. A travers cette tutélaire figure rabbinique, Wiesel définit ce qui fonde une tradition vivante : la fidélité au texte, le refus de l'arrogance savante, le courage de dire "je ne sais pas" , la responsabilité de transmettre. Rashi était un maître humble, subtil et humain dans une période qui ne l'était guère, celle de première croisade et des massacres de Juifs qui l'ont accompagnée : Godefroy de Bouillon, chef des croisés, déclara publiquement qu'il ne prendrait la route tant qu'il n'aurait pas vengé le sang du Christ dans le sang d'Israël. Un manifeste pour une pensée libre, qui ne cède pas devant la brutalité.

Par Elie Wiesel
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Elie Wiesel

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

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Rashi

Elie Wiesel

Paru le 03/06/2026

96 pages

Grasset & Fasquelle

12,00 €

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