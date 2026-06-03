Les Sept piliers de la sagesse

Le colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935) était-il un agent secret mythomane et doué pour les lettres, ou bien un chef de guerre, l'inventeur inspiré de la guérilla ? Sa transformation en Bédouin fut-elle autre chose qu'un travestissement ? Qu'en était- il de son homosexualité ? Le mythe de Lawrence d'Arabie tient à une existence et à une personnalité hors du commun. Mais il ne serait rien sans cette autobiographie fascinante, où se mêlent récit d'aventures, analyses politiques et réflexions philosophiques, et qui s'impose comme un grand moment de la prose anglaise du XXe siècle.