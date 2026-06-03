Kpop Demon Hunters

Fais appel à ton pouvoir créatif et fais vibrer chaque page avec tes couleurs ! Même les chasseresses ont besoin d'une pause canap' ! Le livre de coloriage non officiel pour les fans deKPop Demon Hunters t'invite à te détendre et à recharger tes batteries avec des pages de coloriage mignonnes et relaxantes qui célèbrent tout ce qui fait le charme du lm. Au l des pages, retrouve des clins d'oeil aux moments et aux détails préférés des fans. Des armes emblématiques de Rumi, Mira et Zoey à leurs ramyeons favoris en passant par la connexion mystérieuse entre Derpy et Jinu, et la tenue d'Abby qui fait fondre les coeurs... Chaque page fait ressortir le mélange de fantastique et de Kpop de l'histoire. - Offre-toi une pause coloriage entre deux combats contre les démons. - Laisse parler ta créativité avec des feutres, des crayons ou même des paillettes. - Colorie, affiche tes oeuvres et partage-les avec tes amis ! Avec des dizaines de dessins amusants à colorier, Le livre de coloriage non officiel pour les fans deKPop Demon Hunters est l'activité parfaite pour les fans de tous âges. Ce livre de coloriage est proposé à des fins de divertissement et d'apprentissage uniquement. Les contenus, visuels et activités qu'il contient sont des créations originales des auteurs/éditeurs et ne reproduisent pas l'oeuvre officielle ni ne prétendent la représenter.