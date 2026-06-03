Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Kpop Demon Hunters

K. Camero

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fais appel à ton pouvoir créatif et fais vibrer chaque page avec tes couleurs ! Même les chasseresses ont besoin d'une pause canap' ! Le livre de coloriage non officiel pour les fans deKPop Demon Hunters t'invite à te détendre et à recharger tes batteries avec des pages de coloriage mignonnes et relaxantes qui célèbrent tout ce qui fait le charme du lm. Au l des pages, retrouve des clins d'oeil aux moments et aux détails préférés des fans. Des armes emblématiques de Rumi, Mira et Zoey à leurs ramyeons favoris en passant par la connexion mystérieuse entre Derpy et Jinu, et la tenue d'Abby qui fait fondre les coeurs... Chaque page fait ressortir le mélange de fantastique et de Kpop de l'histoire. - Offre-toi une pause coloriage entre deux combats contre les démons. - Laisse parler ta créativité avec des feutres, des crayons ou même des paillettes. - Colorie, affiche tes oeuvres et partage-les avec tes amis ! Avec des dizaines de dessins amusants à colorier, Le livre de coloriage non officiel pour les fans deKPop Demon Hunters est l'activité parfaite pour les fans de tous âges. Ce livre de coloriage est proposé à des fins de divertissement et d'apprentissage uniquement. Les contenus, visuels et activités qu'il contient sont des créations originales des auteurs/éditeurs et ne reproduisent pas l'oeuvre officielle ni ne prétendent la représenter.

Par K. Camero
Chez Albin Michel

|

Auteur

K. Camero

Editeur

Albin Michel

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kpop Demon Hunters par K. Camero

Commenter ce livre

 

Kpop Demon Hunters

K. Camero

Paru le 03/06/2026

48 pages

Albin Michel

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226514127
9782226514127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.