Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Oscar Goupil

Camille Guénot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mes parents m'avaient laissé une lettre : je passerai mes vacances de fin d'année chez ma grand-tante Léonie, à Londres. Pas vraiment un cadeau, vu sa réputation. Et le train partait dans une heure. "Délicieusement excentriques" ? Complètement irresponsables, je dirais. Heureusement que je me débrouille en anglais. Je me demande maintenant à quoi ressemblerait ma vie si j'avais raté ce train, si je n'avais pas été obligé d'aller dans ce musée, la National Gallery, si je n'avais pas découvert... Disons juste que la magie n'est pas toujours là où on s'y attend.

Par Camille Guénot
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Camille Guénot

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oscar Goupil par Camille Guénot

Commenter ce livre

 

Oscar Goupil

Camille Guénot

Paru le 03/06/2026

270 pages

L'Ecole des Loisirs

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211354400
9782211354400
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.