Oscar Goupil

Mes parents m'avaient laissé une lettre : je passerai mes vacances de fin d'année chez ma grand-tante Léonie, à Londres. Pas vraiment un cadeau, vu sa réputation. Et le train partait dans une heure. "Délicieusement excentriques" ? Complètement irresponsables, je dirais. Heureusement que je me débrouille en anglais. Je me demande maintenant à quoi ressemblerait ma vie si j'avais raté ce train, si je n'avais pas été obligé d'aller dans ce musée, la National Gallery, si je n'avais pas découvert... Disons juste que la magie n'est pas toujours là où on s'y attend.