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#Bande dessinée jeunesse

L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges

Davide Morosinotto

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1941. Hitler décide d'envahir l'Union soviétique. Dans la précipitation, on organise l'évacuation vers l'arrière de milliers d'enfants. Viktor et Nadia sont parmi eux. Mais, pour la première fois de leur vie, les voilà séparés. Viktor est envoyé dans un kolkhoze à Kazan, pendant que Nadia se retrouve bloquée à proximité du front des combats. Désormais, Viktor n'a plus qu'une idée en tête : traverser le pays dévasté par la guerre, les bombardements et la faim, pour retrouver sa soeur. Et pour cela, il doit être prêt à tout. Car, dans un pays en guerre, nécessité fait loi.

Par Davide Morosinotto
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Davide Morosinotto

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges

Davide Morosinotto trad. Marc Lesage

Paru le 03/06/2026

624 pages

L'Ecole des Loisirs

11,00 €

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Scannez le code barre 9782211353878
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