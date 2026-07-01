La puissance pure et infinie de l'Amour

Depuis plus de quarante ans, le docteur Stephen G. Post explore les liens profonds entre bonté, compassion, santé et conscience. A la croisée de la recherche et de l'expérience spirituelle, il montre que l'amour n'est pas seulement un idéal : c'est une force vivante, capable de transformer notre rapport à nous-même, aux autres et au monde. Vous découvrirez, au fil de ces pages, sept voies vers l'éveil et la paix intérieure : la générosité, la gentillesse, l'accomplissement de sa vocation, la transmission bienveillante aux enfants, l'ouverture spirituelle, le lien à la nature et la liberté intérieure. Nourri de recherches, de réflexions et d'exemples vécus, cet ouvrage vous invite à cultiver au quotidien une présence plus consciente, plus reliée, plus lumineuse et empreinte d'Amour.