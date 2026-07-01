Vous êtes fauchée et vous risquez d'être expulsée de votre appartement. Alors quand une amie vous propose un job de serveuse lors d'un dîner chic dans un manoir totalement isolé, vous croyez rêver. Le salaire pour la soirée ? De quoi couvrir deux mois de loyer et vous remettre sur pied. C'est la chance de votre vie. Pourtant, une petite voix intérieure vous murmure que c'est trop beau pour être vrai. Il y a forcément quelque chose de louche dans l'histoire... Peut-être devriez-vous refuser ? La décision vous appartient. Serez-vous assez prudente pour rester chez vous ? Accepterez-vous de faire monter cet auto-stoppeur étrange sur la route du manoir ? Tournerez-vous à gauche ou à droite à la bifurcation ? Dans ce thriller psychologique interactif, chaque choix vous rapproche de la vérité... et de votre pire cauchemar.