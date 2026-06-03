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Poétique du roman

Vincent Jouve

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L'ambition de ce livre est d'initier le lecteur à la poétique du roman, c'est-à-dire aux différentes méthodes critiques qui intègrent l'analyse formelle dans leur démarche. Ouvrage de synthèse alliant l'exposé théorique à l'étude concrète, il se divise en deux parties. La première présente les approches narratologiques et sémiotiques, mais aussi les derniers développements de la psychocritique et de la sociocritique, ainsi que les apports les plus récents de la linguistique de l'énonciation et des théories de la lecture. La seconde propose, à titre d'illustration, des analyses précises, toujours centrées sur une dimension particulière du roman. Cette cinquième édition entièrement revue et corrigée fait état des nombreux travaux qui, ces dernières années, ont enrichi notre connaissance du récit. La "nouvelle narratologie" et les études culturelles sont désormais prises en compte. Le chapitre sur le plaisir du roman a été entièrement remanié.

Par Vincent Jouve
Chez Armand Colin

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Auteur

Vincent Jouve

Editeur

Armand Colin

Genre

Analyse littéraire

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Poétique du roman

Vincent Jouve

Paru le 03/06/2026

256 pages

Armand Colin

23,90 €

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Scannez le code barre 9782200644376
9782200644376
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