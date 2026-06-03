Tout pour entreprendre

Vous lancez votre entreprise ou êtes sur le point de le faire. L'idée est validée, le business plan ficelé, l'étude de marché réalisée. Plein d'énergie, vous êtes prêt ou presque... Jusqu'au moment où surgit un univers bien moins excitant : celui des contraintes administratives et fiscales. Blocage. Comment éviter les erreurs qui coûtent cher et faire les bons choix en fonction de votre projet ? Comment optimiser votre rémunération et sécuriser votre avenir ? Comment gérer votre comptabilité, vos impôts et anticiper les étapes clés de la vie de votre entreprise ? Ce livre devient alors votre boussole au quotidien pour naviguer dans les méandres administratifs et fiscaux de la création d'entreprise. Offrant des réponses claires, concrètes et accessibles à tous, il vous accompagnera pas à pas, peu importe votre âge, votre situation et vos ambitions en tant qu'entrepreneur. Vous y apprendrez à transformer chaque contrainte en véritable levier stratégique : choisir le statut juridique qui colle à votre projet, adopter les bons réflexes pour gérer capital social et immatriculation, maîtriser sa trésorerie et protéger son patrimoine... Grâce à l'expérience de l'auteur, expert-comptable de terrain, vous aurez toutes les clés pour créer et gérer votre entreprise sans stress et avec confiance.