Dandadan Tome 23

Cap sur Izumo ! Momo et les autres embarquent dans l'espoir de lever la male diction de la malle ensorcele e... mais a peine l'avion a-t-il de colle que le clan Kito , e vade pour assouvir sa vengeance, passe a l'attaque ! Alors que Zuma, prive de la vue, et Seiko, affaiblie, peinent a tenir bon, des requins gele s viennent percuter l'appareil ! A l'origine du chaos : un homme-typhon ! Face a cette menace insense e, Momo et les siens n'ont d'autre choix que de s'allier aux Kito !