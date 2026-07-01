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Dandadan Tome 23

Yukinobu Tatsu

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Cap sur Izumo ! Momo et les autres embarquent dans l'espoir de lever la male diction de la malle ensorcele e... mais a peine l'avion a-t-il de colle que le clan Kito , e vade pour assouvir sa vengeance, passe a l'attaque ! Alors que Zuma, prive de la vue, et Seiko, affaiblie, peinent a tenir bon, des requins gele s viennent percuter l'appareil ! A l'origine du chaos : un homme-typhon ! Face a cette menace insense e, Momo et les siens n'ont d'autre choix que de s'allier aux Kito !

Par Yukinobu Tatsu
Chez Kazé Editions

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Auteur

Yukinobu Tatsu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Dandadan Tome 23

Yukinobu Tatsu

Paru le 01/07/2026

Kazé Editions

7,29 €

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Scannez le code barre 9782820354594
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