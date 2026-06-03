Les animaux et nous

Pourquoi neuf chiens reposent-ils dans un tombeau de babouins ? Et que font brebis, taureaux, éperviers et poissons aux côtés d'un Viking incinéré ? Caligula voulait-il vraiment faire consul son cheval ? Plongeant de la préhistoire à l'Antiquité, l'archéologue Catalin Pavel explore, à partir de milliers de fouilles, les liens profonds et souvent inattendus qu'entretiennent les humains avec les animaux. Ours façonnés dans l'ambre ou le marbre, mandibules de hérisson déposées dans les tombes : la mise au jour de pratiques sacrificielles et la découverte d'ossements et autres artefacts témoignent d'une relation intime et hautement symbolique. A travers une enquête fascinante, l'auteur brosse le portrait, enlevé et savant, d'un éventail d'espèces et révèle comment les animaux, domestiques ou sauvages, ont joué un rôle catalyseur dans le développement cognitif, émotionnel et social d'Homo sapiens.