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L'Épreuve du feu

Pauline Vilain-carlotti

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La planète s'embrase. C'est du moins le sentiment qui domine au vu de l'actualité, désormais permanente, des incendies qui inquiètent en Europe, en France comme en Grèce, des mégafeux qui dévastent aussi bien l'Australie que l'Amazonie et la Californie. Identifié comme un danger pour le vivant et singulièrement pour les humains aux prises avec une nature incontrôlable, le feu est devenu un ennemi à combattre. Prenant le contre-pied de cette conception sécuritaire, Pauline Vilain-Carlotti nous invite à repenser le phénomène dans toute sa complexité. A la fois domestiqué et sauvage, terrifiant et fascinant, le feu attise les passions. Et pourtant, il a toujours été et doit rester un outil et un allié. Comment apprendre à vivre avec ces feux qui se multiplient à l'heure du réchauffement climatique ? Sommes-nous prêts à intégrer cette nouvelle réalité dans nos politiques et nos modes de vie ? Loin des logiques technocratiques, Pauline Vilain-Carlotti appelle à s'inspirer des savoirs et des pratiques des gens des lieux. En proposant un essai aussi informé et engagé que saisissant et personnel, elle nous invite à réinventer notre relation au feu pour mieux habiter le monde de demain.

Par Pauline Vilain-carlotti
Chez Flammarion

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Auteur

Pauline Vilain-carlotti

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique internati

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L'Épreuve du feu

Pauline Vilain-carlotti

Paru le 03/06/2026

280 pages

Flammarion

21,00 €

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