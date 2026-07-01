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La discipline positive en classe

Jane Nelsen, Lynn Lott

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Développer les compétences psychosociales pour davantage de coopération et d'implication A l'heure où la transmission de savoirs est interrogée par une société en transition, ce livre propose des pistes d'actions concrètes et des outils facilement mobilisables. Parce que le plaisir d'apprendre peut aller de pair avec le goût de l'effort et le sens du collectif. Il invite à repenser les pratiques éducatives dans une dynamique à la fois exigeante et encourageante. Destiné aux professionnels de l'éducation, ce livre propose : - des activités pour développer les compétences psychosociales des enfants et des adolescents ; - des clés efficaces pour instaurer un cadre à la fois ferme et bienveillant ; - une démarche encourageante qui prend en compte le rôle central de la sécurité émotionnelle dans les apprentissages ; - des alternatives éducatives et réparatrices à la punition. " La Discipline Positive devrait être enseignée aux futurs profs ! Cette pratique m'aurait évité bien des déboires. Un ouvrage à lire pour ceux qui veulent retrouver la sérénité ! "

Par Jane Nelsen, Lynn Lott
Chez Marabout

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Auteur

Jane Nelsen, Lynn Lott

Editeur

Marabout

Genre

Pédagogie

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La discipline positive en classe

Jane Nelsen, Lynn Lott

Paru le 01/07/2026

352 pages

Marabout

7,90 €

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