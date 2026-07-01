La Silencieuse

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Dans le silence se cache la plus dangereuse des vérités. Sakina est une Silencieuse : façonnée pour obéir, entraînée à encaisser, modelée pour appartenir. Quand Noah hérite d'elle, il devient son nouveau Bénéficiaire et découvre rapidement l'étendue des services qu'elle peut lui offrir. Dans cette maison qui se veut un refuge mais dissimule ses propres ombres, Sakina trouve une famille, une place... et un homme qui la trouble autant qu'il la met en danger. Mais Noah n'est pas celui qu'il prétend. Et Sakina non plus. Entre manipulation et attraction interdite, secrets explosifs et loyautés impossibles, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Quand l'Organisation revient les briser, une seule chose est sûre : ils ont ravivé un danger qu'ils ne pourront plus contrôler. Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs.