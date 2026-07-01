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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La Silencieuse

Khira Adrelys

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L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Dans le silence se cache la plus dangereuse des vérités. Sakina est une Silencieuse : façonnée pour obéir, entraînée à encaisser, modelée pour appartenir. Quand Noah hérite d'elle, il devient son nouveau Bénéficiaire et découvre rapidement l'étendue des services qu'elle peut lui offrir. Dans cette maison qui se veut un refuge mais dissimule ses propres ombres, Sakina trouve une famille, une place... et un homme qui la trouble autant qu'il la met en danger. Mais Noah n'est pas celui qu'il prétend. Et Sakina non plus. Entre manipulation et attraction interdite, secrets explosifs et loyautés impossibles, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Quand l'Organisation revient les briser, une seule chose est sûre : ils ont ravivé un danger qu'ils ne pourront plus contrôler. Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs.

Par Khira Adrelys
Chez Adonia

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Auteur

Khira Adrelys

Editeur

Adonia

Genre

Suspense romantique

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La Silencieuse

Khira Adrelys

Paru le 01/07/2026

464 pages

Adonia

19,90 €

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Scannez le code barre 9782487986183
9782487986183
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