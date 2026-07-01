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#Polar

Le pays des loups

Craig Johnson

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De retour dans le comté d'Absaroka, le shérif Walt Longmire tente de se remettre de ses blessures. La découverte du cadavre d'un berger, d'abord considérée comme un suicide, soulève bientôt bien des questions. Les liens de la victime avec la puissante et violente famille basque Extepares orientent l'enquête vers un possible meurtre. Tandis que Walt suit cette piste, d'étranges signes, qu'il attribue à son guide spirituel Virgil White Buffalo, jalonnent son parcours. L'arrivée en ville d'un jeune garçon lié aux Extepares et la rumeur d'un loup rôdant dans les montagnes attisent encore un peu plus les tensions au sein de la population.

Par Craig Johnson
Chez Gallmeister

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Auteur

Craig Johnson

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

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Le pays des loups

Craig Johnson trad. Sophie Aslanides

Paru le 01/07/2026

400 pages

Gallmeister

12,00 €

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