Le pays des loups

De retour dans le comté d'Absaroka, le shérif Walt Longmire tente de se remettre de ses blessures. La découverte du cadavre d'un berger, d'abord considérée comme un suicide, soulève bientôt bien des questions. Les liens de la victime avec la puissante et violente famille basque Extepares orientent l'enquête vers un possible meurtre. Tandis que Walt suit cette piste, d'étranges signes, qu'il attribue à son guide spirituel Virgil White Buffalo, jalonnent son parcours. L'arrivée en ville d'un jeune garçon lié aux Extepares et la rumeur d'un loup rôdant dans les montagnes attisent encore un peu plus les tensions au sein de la population.