Une journée pourrie au paradis des truites

La contemplation des rivières inspire à John Gierach bien plus qu'une belle description de paysages émaillée de secrets de pêche à la mouche. A sa manière sensible et personnelle, il donne vie aux moments et aux choses. Il capture l'essence d'expériences anodines avec l'esprit, le détachement et l'humour d'un sage oriental. Pour un pêcheur, l'oeuvre de Gierach est un pur régal. Pour un non-pêcheur, elle est une réflexion sur notre place dans le monde, qu'on se trouve en pleine nature sauvage ou bien installé dans son fauteuil. Un des plus beaux exemples de nature writing existant aujourd'hui