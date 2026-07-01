Mon bac HGGSP en studyfiches Tle

Tous les thèmes du programme d'HGGSP Terminale, des sujets de bac et un entraînement au Grand Oral en 70 fiches très visuelles : pour réviser autrement et se préparer sans stress à l'épreuve finale ! Des fiches très visuelles sur tous les thèmes du programme Pour chaque thème : - la problématique et les principales notions résumées en un clin d'oeil - l'essentiel du cours, jalon par jalon - des schémas et des éléments dessinés pour mieux mémoriser - des questions flash pour réactiver ses connaissances - un entraînement au bac avec des sujets d'écrit et des exemples pour le Grand Oral Les méthodes de la dissertation et de l'étude critique de document(s) Pour chaque type d'exercice : - une feuille de route pour aborder l'épreuve en confiance - les coups de pouce des correcteurs 20 sujets de bac expliqués étape par étape Pour chaque sujet : - la consigne analysée et décryptée - les pièges à éviter - un plan détaillé et des conseils pour rédiger Et aussi, de nombreux compléments en ligne En accès direct, grâce à des QR codes : - des rappels de cours en vidéo - des podcasts avec Cyrus North - des corrigés d'annales