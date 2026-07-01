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Mon bac HGGSP en studyfiches Tle

Florence Holstein, De capua barbara Jamin

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Tous les thèmes du programme d'HGGSP Terminale, des sujets de bac et un entraînement au Grand Oral en 70 fiches très visuelles : pour réviser autrement et se préparer sans stress à l'épreuve finale ! Des fiches très visuelles sur tous les thèmes du programme Pour chaque thème : - la problématique et les principales notions résumées en un clin d'oeil - l'essentiel du cours, jalon par jalon - des schémas et des éléments dessinés pour mieux mémoriser - des questions flash pour réactiver ses connaissances - un entraînement au bac avec des sujets d'écrit et des exemples pour le Grand Oral Les méthodes de la dissertation et de l'étude critique de document(s) Pour chaque type d'exercice : - une feuille de route pour aborder l'épreuve en confiance - les coups de pouce des correcteurs 20 sujets de bac expliqués étape par étape Pour chaque sujet : - la consigne analysée et décryptée - les pièges à éviter - un plan détaillé et des conseils pour rédiger Et aussi, de nombreux compléments en ligne En accès direct, grâce à des QR codes : - des rappels de cours en vidéo - des podcasts avec Cyrus North - des corrigés d'annales

Par Florence Holstein, De capua barbara Jamin
Chez Hatier

|

Auteur

Florence Holstein, De capua barbara Jamin

Editeur

Hatier

Genre

Multi-Matières

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Mon bac HGGSP en studyfiches Tle

Florence Holstein, De capua barbara Jamin

Paru le 01/07/2026

160 pages

Hatier

9,95 €

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Scannez le code barre 9782401122185
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