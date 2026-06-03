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Copains comme cochons

Emmanuel Bergounioux, Emilie Michaud

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Au pays de Cochonchine, Jean-Simon est un petit cochon qui se distingue avant tout par les mauvais tours qu'il joue à ses camarades. Las de ses farces et de ses méchancetés, ses camarades finissent par lui tourner le dos. Jean-Simon rencontre alors Constance, une nouvelle élève pleine de répartie et d'humour. Après une série de péripéties hilarantes, Jean-Simon change, demande pardon à Constance, avec laquelle il devient copain... comme cochon.

Par Emmanuel Bergounioux, Emilie Michaud
Chez Larousse

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Auteur

Emmanuel Bergounioux, Emilie Michaud

Editeur

Larousse

Genre

Albums 3 ans et +

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Copains comme cochons

Emmanuel Bergounioux, Emilie Michaud

Paru le 03/06/2026

32 pages

Larousse

9,99 €

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Scannez le code barre 9782036078505
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