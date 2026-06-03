Le dictionnaire Larousse du collège - 11/15 ans

- 130 000 définitions, synonymes et contraires ; - 8 000 noms propres ; - Des compléments encyclopédiques sur de nombreux mots ; - Des rappels sur l'étymologie et toutes les prononciations ; - Un mémento de grammaire et des tableaux de conjugaison ; - 50 mémos thématiques pour préparer le brevet ; - Accès offert au dictionnaire du Collège en ligne, avec des dossiers complémentaires : atlas, chronologie, 224 fiches pour réviser chaque matière au programme du collège. Une édition enrichie avec de nouveaux mots et toujours plus complète.