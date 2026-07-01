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Maître Lucas CP

Hatier, Maitre Lucas

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Grâce à Maître Lucas, votre enfant pourra apprendre à écrire ! Chaque page de ce cahier d'entrainement aborde l'écriture de plusieurs lettres avec : - Une leçon concise, visuelle et claire pour mémoriser les tracés pas à pas. - Des conseils pour expliquer l'importance du geste (posture, tenue du stylo, progression). - Des exercices progressifs pour s'entraîner à écrire. - Une vidéo éducative de Maître Lucas, facilement accessible grâce à un QR Code, pour que votre enfant visualise efficacement le tracé de chaque lettre de l'alphabet.

Par Hatier, Maitre Lucas
Chez Hatier

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Auteur

Hatier, Maitre Lucas

Editeur

Hatier

Genre

Multi-matières

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Maître Lucas CP

Hatier, Maitre Lucas

Paru le 08/07/2026

32 pages

Hatier

4,95 €

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Scannez le code barre 9782401120518
9782401120518
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