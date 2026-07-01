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Clock Striker T01

Frederick l. Jones

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Passionnée de sciences, Cast rêve de devenir membre des légendaires Smiths, ces ingénieurs-guerriers qui utilisent la technologie pour créer des armes surpuissantes et terrasser leurs ennemis. Choisie comme apprentie par l'excentrique et mystérieuse Philomena Clock, l'une des dernières Smiths encore en activité, Cast va devoir prouver sa valeur et affronter des hors-la-loi qui se sont appropriés de nombreuses technologies par la force... et qui semblent particulièrement remontés contre Philomena ! Seraient-ils liés à la disparition des autres Smiths ?

Par Frederick l. Jones
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Frederick l. Jones

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Clock Striker T01

Frederick l. Jones

Paru le 01/07/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,50 €

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Scannez le code barre 9782384964567
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