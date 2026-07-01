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Tani & Suzuki - You and I are polar opposites T05

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Tani, garçon franc mais discret, et Suzuki, une jeune fille au caractère bien trempé, n'ont rien à faire ensemble... et alors ? Noël est enfin là ! Pour l'occasion, Tani et Suzuki décident de préparer un gâteau ensemble. Suzuki fonde beaucoup d'espoirs sur cette journée en amoureux, organisée chez elle, mais les choses ne tardent pas à prendre une tournure inattendue... De son côté, Yamada réalise que cela fait déjà un bout de temps qu'il discute avec Nishi... Et s'il était temps de passerà la vitesse supérieure ? Notre petite bande s'apprête à vivre de nouveaux moments riches en émotion dans l'euphorie des fêtes de fin d'année ! Véritable phénomène au Japon, découvrez une série haute en couleur qui alterne à la perfection romance et comédie et des personnages "vrais" dans lesquels chacun se reconnaîtra !

Chez Nobi Nobi

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Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Tani & Suzuki - You and I are polar opposites T05

Paru le 01/07/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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