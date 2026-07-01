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La grande mascarade parisienne

Laurent Bihl

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La fin du xixe siècle est marquée par le très grand succès d'un art considéré comme "mineur" , relayé par une intense sociabilité artistique. Ce microcosme, évoluant entre culture boulevardière, Montmartre et Quartier Latin, produit en nombre des images d'une audace nouvelle, relayées par des manifestations charivariques qui déclenchent les foudres de la justice et des Ligues de vertu. Grâce à l'analyse de quatre titres périodiques, cet ouvrage décortique intelligemment les conditions de production, de diffusion et de réception des images satiriques de la presse illustrée du Paris des années 1881-1914. L'étude de La Caricature, du Courrier français, du Rire et du Pêle-Mêle permet au lecteur d'en découvrir les rouages : mise en image, art de l'affiche satirique, autopromotion, diffusion, etc. Mais au-delà de ses mécanismes, c'est aussi la vie de l'organe de presse et de ses acteurs que l'on découvre - rétribution, travail sous pseudonyme, censure, fêtes, théâtre, concerts, manifestations -, ainsi que sa communauté de publics. Laurent Bihl est historien, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de la caricature, il est membre du conseil scientifique de la future Maison du Dessin de presse à Paris. Chez Nouveau Monde il est l'auteur de Une histoire populaire des bistrots (2023) et de La caricature, et si c'était sérieux (2015).

Par Laurent Bihl
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Laurent Bihl

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

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La grande mascarade parisienne

Laurent Bihl

Paru le 01/07/2026

600 pages

Nouveau monde Editions

26,90 €

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