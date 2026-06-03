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Mes amis les chevaux, Tome 53 - Le printemps de Féline

Hachette Livre, Marco Albiero

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C'est le printemps ! Au haras, les chevaux profitent enfin du grand air et des prés fleuris, le soleil réchauffe les coeurs. Pourtant, dans son box, Féline semble toute triste. Elle ressent comme un poids à l'intérieur. Que se passe-t-il ? Ses amis réussiront-ils à lui redonner le sourire ? La série 100 % chevaux de la Bibliothèque Rose ! - Pour tous les passionnés de chevaux - Une série de création originale de la Bibliothèque Rose, créée en 2013 - Un univers d'humour et d'émotion qui met en scène cinq chevaux aux caractères bien trempésDès 6 ans.

Par Hachette Livre, Marco Albiero
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Livre, Marco Albiero

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Mes amis les chevaux, Tome 53 - Le printemps de Féline

Hachette Livre, Marco Albiero

Paru le 03/06/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384298
9782017384298
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