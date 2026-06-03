Mes amis les chevaux, Tome 53 - Le printemps de Féline

C'est le printemps ! Au haras, les chevaux profitent enfin du grand air et des prés fleuris, le soleil réchauffe les coeurs. Pourtant, dans son box, Féline semble toute triste. Elle ressent comme un poids à l'intérieur. Que se passe-t-il ? Ses amis réussiront-ils à lui redonner le sourire ? La série 100 % chevaux de la Bibliothèque Rose ! - Pour tous les passionnés de chevaux - Une série de création originale de la Bibliothèque Rose, créée en 2013 - Un univers d'humour et d'émotion qui met en scène cinq chevaux aux caractères bien trempésDès 6 ans.