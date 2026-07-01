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#Essais

Mon premier été dans la Sierra

John Muir

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A l'été 1869, John Muir quitte la vallée californienne pour conduire un troupeau de moutons dans les hauteurs sauvages de la sierra Nevada. Ce voyage, plus qu'une simple transhumance, devient une quête spirituelle et naturaliste au sein d'une majestueuse nature. Entre prairies fleuries et glaciers étincelants, cascades rugissantes et forêts millénaires, Muir affronte les dangers de la montagne, notamment les ours, accompagné de son fidèle chien Carlo. Avec émerveillement, il observe la faune et la flore, découvre des paysages sublimes comme la vallée de Yosemite, et médite sur la beauté divine de ce sanctuaire naturel, en communion profonde avec cette "chaîne de lumière". Nouvelle traduction de Pierre Bondil.

Par John Muir
Chez Gallmeister

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Auteur

John Muir

Editeur

Gallmeister

Genre

Récits de voyage

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Mon premier été dans la Sierra

John Muir trad. Pierre Bondil

Paru le 01/07/2026

256 pages

Gallmeister

11,50 €

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