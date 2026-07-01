Berserk Tome 43 . Edition collector

Sur Elf Helm, face à Griffith, Guts s'abandonne à la colère et brandit son épée géante. Cependant, sa frappe ne porte pas et son ennemi enlève même Casca ! Désespéré, Guts embarque avec ses compagnons et s'éloigne de l'île en train de s'effondrer. A leur insu, leur vaisseau pénètre dans les eaux territoriales kushanes ! Guts et les siens, capturés, abordent un nouveau continent... Début d'un nouvel arc, "l'exil en Orient" ! Avec ce tome 43, profitez d'une édition collector exclusive vous proposant une édition limitée cartonnée, une dédicace exclusive de Kentaro Miura ainsi qu'un coffret présentoir pour exposer cette oeuvre chez vous !