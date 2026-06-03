Guide du Routard Le Soissonnais Valois

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Entre Soissons et Villers-Cotterêts, le Pays du Soissonnais en Valois ouvre les portes d'une terre authentique où histoire, nature et savoir-faire se rencontrent. Dans Le Routard Pays du Soissonnais en Valois, vous trouverez : - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous nos coups de coeur illustrés : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (arpenter les chemins de randonnée de la forêt de Retz, profiter de la base de loisirs Axoplage au lac de Monampteuil) des visites (découvrir la Cité internationale de la langue française au coeur du château de Villers-Cotterêts, admirer les Fantômes de Landowski, monument commémorant la 2de bataille de la Marne) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.