Sous un magnolia en fleurs

Un recueil plein de délicatesse et de poésie... Après La plus belle couleur du monde et Un dernier soir à Pékin, Golo Zhao revient avec unrecueil d'histoires courtes, des nouvelles graphiques dont lui seul a le secret, aidé de son sens raffiné de la dramaturgie. Que ce soit une rencontre un jour de pluie (Rainy day- 2016), des retrouvailles entre amis (Little forest - 2015) ou un coucher de soleil à la gare routière (Bus station - 2013), on y vit la beauté de moments suspendus. Ces histoires inédites qui couvrent plus d'une dizaine d'années de production n'ont jamais été publiées en France ni réunies en recueil. Elles nous donnent à voir une nouvelle facette de l'artiste, offrant des tranches de vie oniriques et romantiques, de brèves déambulations poétiques qui racontent le lien, un souvenir ou le rapport de l'homme à la nature.