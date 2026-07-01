Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman graphique

Sous un magnolia en fleurs

Golo Zhao

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un recueil plein de délicatesse et de poésie... Après La plus belle couleur du monde et Un dernier soir à Pékin, Golo Zhao revient avec unrecueil d'histoires courtes, des nouvelles graphiques dont lui seul a le secret, aidé de son sens raffiné de la dramaturgie. Que ce soit une rencontre un jour de pluie (Rainy day- 2016), des retrouvailles entre amis (Little forest - 2015) ou un coucher de soleil à la gare routière (Bus station - 2013), on y vit la beauté de moments suspendus. Ces histoires inédites qui couvrent plus d'une dizaine d'années de production n'ont jamais été publiées en France ni réunies en recueil. Elles nous donnent à voir une nouvelle facette de l'artiste, offrant des tranches de vie oniriques et romantiques, de brèves déambulations poétiques qui racontent le lien, un souvenir ou le rapport de l'homme à la nature.

Par Golo Zhao
Chez Glénat

|

Auteur

Golo Zhao

Editeur

Glénat

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sous un magnolia en fleurs par Golo Zhao

Commenter ce livre

 

Sous un magnolia en fleurs

Golo Zhao

Paru le 01/07/2026

352 pages

Glénat

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344071786
9782344071786
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.