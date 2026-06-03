Coloriages au numéro - Grands classiques Tome 2

Découvre 100 illustrations inédites dans ce nouveau tome de coloriage au numéro ! Armé de tes crayons de couleur ou de tes feutres, révèle tes personnages préférés dans ces scènes plus colorées les unes que les autres. Retrouve Aurore plongée dans le sommeil après s'être piquée le doigt sur le fuseau, Kaa en train d'hypnotiser la panthère Bagheera ou encore Mérida en train de lire un livre à côté de son fidèle destrier Angus. Suis les codes couleurs et fais apparaître les illustrations de tes films Disney et Pixar favoris. Colorie les chiffres et découvre l'image ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, marqueurs à base d'eau ou marqueurs acryliques2 - COLORIE LES NUMEROS selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGES - pour des heures de divertissementGRAND FORMAT - le format 215 x 300 mm pour donner vie aux personnagesUN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âges