NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Nancy Nancy, joyau de l'art et de l'élégance à la française, séduit par son patrimoine exceptionnel, son architecture Art nouveau et l'ambiance chaleureuse de ses rues animées. De la majestueuse place Stanislas aux quartiers créatifs en pleine effervescence, la ville conjugue héritage royal et modernité inspirée. Ce guide pratique dévoile une destination raffinée, vivante et profondément culturelle. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer Nancy : - Des itinéraires entre place Stanislas, Vieille Ville et musées : un voyage au coeur d'un patrimoine classé à l'Unesco, entre palais, jardins et galeries d'art. - Des expériences immersives : balades au fil des parcs, découvertes gustatives dans les brasseries locales, festivals et rencontres avec les artisans d'art. - Un regard historique et culturel : du duché de Lorraine à l'épanouissement de l'Art nouveau, Nancy raconte une histoire riche portée par la création et la beauté. - Des conseils pratiques et locaux : hébergements, transports, bons plans et adresses originales pour profiter pleinement de votre séjour. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : parcours thématiques, lieux secrets et suggestions inédites pour explorer la ville autrement. Un guide signé Petit Futé, idéal pour les voyageurs passionnés d'histoire, d'art et de découvertes urbaines authentiques.