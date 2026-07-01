Conception et mise en oeuvre des garde-corps

Mis en oeuvre dans des lieux de nature très différente, installé comme équipement de sécurité provisoire ou définitif, le garde-corps fait l'objet d'un corpus réglementaire et normatif particulièrement dense, complexe, voire contradictoire. A l'aide d'illustrations cotées commentées, et de tableaux synthétiques, cet ouvrage analyse l'ensemble de la réglementation encadrant la conception et la mise en oeuvre des garde-corps, et en explique toutes les ambiguïtés : application sur un même ouvrage de deux réglementations différentes, prise en compte incomplète des contraintes particulières de sécurité vis-à-vis des défenestrations accidentelles et des accidents du travail, etc. Facile à consulter, ce mémento propose de nombreux exemples et recommandations de bonnes pratiques aussi bien pour les travaux neufs que pour les ouvrages existants. Cette quatrième édition tient compte de la dernière version de la norme NF EN 13374 qui complète les normes NF P 01-012, NF P 01-013. On y retrouve en détail le cadre réglementaire, les règles de dimensionnement, l'usage des gabarits, les garde-corps périphériques et l'étude de la solidité des équipements. Ce mémento illustré s'adresse à tous les professionnels qui ont à concevoir et installer des garde-corps, et à tous ceux dont la responsabilité peut être mise en cause : maîtres d'ouvrage, architectes, promoteurs, ingénieurs et techniciens de bureaux de contrôle ou d'études, entreprises du bâtiment, artisans, etc.