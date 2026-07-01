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#Roman francophone

Passions d'été

RaeAnne Thayne, Harris lynn Raye, Debbi Rawlins

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Coup de foudre à Hawaï, RaeAnne Thayne Hawaï, une île de rêve. Sauf pour Megan, contrainte d'assister au mariage de son ex. Si elle avait eu le choix, jamais elle n'aurait accepté cette invitation saugrenue. Malgré ses réticences, ce voyage se révèle vite intéressant. Car, parmi les convives, elle retrouve le fabuleux Shane, qu'elle n'a pu oublier après leur première rencontre, un mois plus tôt... La belle des sables, Lynn Raye Harris Enlevée en plein désert par les hommes du cheikh de Bah'Shar, Geneva a résolu de reconquérir sa liberté. Mais, très vite, elle découvre que le souverain de Bah'Shar n'est autre que Zafir, l'étudiant dont elle tombée amoureuse à l'université et qu'elle a quitté après six mois, certaine que leur passion n'avait aucun avenir... Un baiser au Sundance, Debbi Rawlins Se mêler aux cow-boys pour découvrir la vie au ranch : voilà la fabuleuse expérience que Haley est venue tenter ici, au Sundance. Certes, elle ne parvient pas à se lier aux autres touristes, mais, tant pis, elle se contente d'observer. Jusqu'au jour où Josh Evans, un sublime rancher, décide de la faire sortir de sa réserve... Nouvelles rééditées

Par RaeAnne Thayne, Harris lynn Raye, Debbi Rawlins
Chez Harlequin

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Auteur

RaeAnne Thayne, Harris lynn Raye, Debbi Rawlins

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Passions d'été

RaeAnne Thayne, Harris lynn Raye, Debbi Rawlins

Paru le 01/07/2026

320 pages

Harlequin

7,95 €

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Scannez le code barre 9782280532648
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