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Astérix et les Normands - Édition luxe

René Goscinny, Albert Uderzo

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Redécouvrez le tome 9 des aventures d'Astérix, Astérix et les Normands, dans une somptueuse édition de luxe : grand format, dos toilé et impression sur papier de collection. Cette édition exceptionnelle réunit les planches originales non nettoyées, les documents de travail des auteurs, ainsi qu'un dossier enrichi de 32 pages dévoilant les coulisses de la création de l'album. On y explore notamment la genèse de l'histoire, l'apparition de nouveaux personnages comme Goudurix, les choix narratifs et les références historiques. Une édition incontournable pour tous les passionnés d'Astérix. Tirage limité.

Par René Goscinny, Albert Uderzo
Chez Hachette

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Auteur

René Goscinny, Albert Uderzo

Editeur

Hachette

Genre

Divers

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Astérix et les Normands - Édition luxe

René Goscinny, Albert Uderzo

Paru le 03/06/2026

128 pages

Hachette

42,00 €

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Scannez le code barre 9782017322375
9782017322375
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