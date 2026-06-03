Astérix et les Normands - Édition luxe

Redécouvrez le tome 9 des aventures d'Astérix, Astérix et les Normands, dans une somptueuse édition de luxe : grand format, dos toilé et impression sur papier de collection. Cette édition exceptionnelle réunit les planches originales non nettoyées, les documents de travail des auteurs, ainsi qu'un dossier enrichi de 32 pages dévoilant les coulisses de la création de l'album. On y explore notamment la genèse de l'histoire, l'apparition de nouveaux personnages comme Goudurix, les choix narratifs et les références historiques. Une édition incontournable pour tous les passionnés d'Astérix. Tirage limité.