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#Roman francophone

Audacieux milliardaires

Maya Blake

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Intégrale de la série " Audacieux milliardaires " Le scandale n'épargne personne, pas même les milliardaires grecs ! Promise à un magnat grec Promise à un inconnu ! Sous le voile de tulle immaculé, je ressens une grande détresse. D'ici peu, je serai l'épouse d'Axios Xenakis, celui que mon père a choisi pour moi. Comme tout le monde en Grèce, je connais la réputation du magnat de l'aéronautique au succès fulgurant. J'admire sa beauté sur le papier glacé des magazines. Mais de l'homme, j'ignore tout. J'ignore quel mari il sera, alors que nos deux familles se vouent depuis longtemps une véritable haine... Liée à un Xenakis Il y a deux mois, je me rendais chez Neo Xenakis pour m'excuser de l'erreur terrible que j'avais faite, et qui lui était préjudiciable. Seulement voilà, la passion a brusquement pris le dessus et, d'un regard intense à un baiser brûlant, je me suis retrouvée dans le lit du puissant Grec. Que dois-je faire aujourd'hui ? Avouer à Neo que j'attends un enfant de lui ? Me croira-t-il alors qu'il est persuadé de ne pouvoir engendrer d'héritier ? Romans réédités

Par Maya Blake
Chez Harlequin

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Auteur

Maya Blake

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Audacieux milliardaires

Maya Blake

Paru le 01/07/2026

320 pages

Harlequin

9,00 €

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